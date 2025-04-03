На любых, покуда есть возможность.

Как сообщает Financial Times, южнокорейский гигант Samsung Electronics не может похвастать притоком новых клиентов на контрактное направление полупроводникового бизнеса, а потому пытается искать их в Китае, при этом стараясь не нарываться на санкции США и их союзников. Во всяком случае, экспорт Samsung Electronics в денежном выражении в 2024 году увеличился на 54% по сравнению с 2023 годом, как уточняет источник со ссылкой на официальную статистику.

Источник изображения: Samsung Electronics

Изданию стало известно об одной не очень афишируемой сделке, по итогам которой Samsung удалось в прошлом году продать в Китай более чем трёхлетний запас логических компонентов, заказанных ранее в производство подразделением Kunlun китайской Baidu. По мнению некоторых аналитиков, Samsung также имеет определённые шансы наладить сбыт своих микросхем памяти типа HBM в Китае, поскольку контракты с NVIDIA этому поставщику пока светят лишь в отдалённой перспективе, а китайских клиентов качество продукции Samsung в этой сфере более чем устраивает. По крайней мере, та же Huawei память Samsung может использовать в своих ускорителях вычислений серии Ascend 910.

Кроме того, представленный Kunlun в феврале ускоритель Core P800 также использует память HBM производства Samsung. Обе компании могли бы продвинуться в сотрудничестве ещё дальше, но этому помешали введённые в конце января властями США новые экспортные ограничения. Утверждать, что ранее отгруженные Samsung чипы для Kunlun попадают под санкции США, нельзя, поскольку нет данных об их уровне быстродействия. Представители Samsung ограничились заявлениями о том, что компания строго соблюдает установленные властями США экспортные ограничения, и не может комментировать свои взаимоотношения с конкретными клиентами.