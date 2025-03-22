Единственный модуль не очень известной марки охлаждался жидким азотом.

Мало кто помнит, что более двадцати лет назад данный сайт создавался для продвижения идей оверклокинга — разгона компьютерных компонентов для повышения производительности и в соревновательных целях. В этом контексте новость об очередном мировом рекорде в сфере экстремального разгона памяти, который был установлен тайваньским оверклокером Hicookie на уходящей неделе, окажется вполне уместной. Достигнутый режим DDR5-12752 стал новым рекордом по частоте памяти данного поколения, он вытеснил с первой позиции рейтинга прежнее достижение американского соперника, установленное в начале февраля.

Источник изображения: HWBot, Hicookie

Hicookie использовал материнскую плату Z890 Aorus Tachyon Ice компании Gigabyte Technology, которая является его работодателем. Единственный модуль памяти, задействованный в эксперименте, нёс мало известную марку V-Color, в режиме DDR5-12752 он сохранил тайминги 68-127-127-127-2T и охлаждался жидким азотом. Инженерный образец процессора Intel Core Ultra 9 285K семейства Arrow Lake-S также охлаждался жидким азотом, но ограничился частотой 420 МГц и активностью всего двух производительных ядер.