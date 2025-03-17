GIGABYTE представила своем официальном сайте материнскую плату Z890 AORUS TACHYON ICE White.

Компания GIGABYTE анонсировала материнскую плату Z890 AORUS TACHYON ICE формата E-ATX, выполненную в белом цвете.

Плата оснащена 18+1+2-фазной системой питания с силой тока до 110 А (для CPU) и 80 А (для вспомогательных линий). Поддержка оперативной памяти DDR5 позволяет разгон до частот свыше 9500 МГц, с максимальным объёмом до 128 ГБ (4 слота по 32 ГБ каждый). Для удобства оверклокинга на правом краю платы размещены физические кнопки управления и цифровой дисплей для мониторинга состояния системы.

Слоты и интерфейсы:

1 слот PCIe 5.0 x16 и 1 слот PCIe 5.0 x8 с автоматическим разделением линий при установке двух устройств;

4 слота M.2: один PCIe 5.0 и три PCIe 4.0;

2 порта Thunderbolt 4 (один на задней панели, один фронтальный);

5 USB-A 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) на задней панели;

Поддержка Wi-Fi 7 и 20 Гбит/с USB-C 3.2 Gen 2x2.





Модель использует поворотные защёлки для быстрого демонтажа компонентов. Белый цвет и угловатый дизайн радиаторов выделяют плату в линейке AORUS.

Информация о цене и дате выхода Z890 AORUS TACHYON ICE пока не раскрыта.