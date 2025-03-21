Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung будет поставлять свою память HBM3E для нужд Broadcom
Это не NVIDIA, но вполне достойный вариант.

Как известно, Samsung Electronics испытывает определённые трудности в снабжении своей памятью типа HBM3E компании NVIDIA, которая является одним из крупнейших её потребителей. По слухам, Samsung удалось наладить поставки для нужд NVIDIA только 8-слойных чипов HBM3E, причём они могут использоваться только в ускорителях, предназначаемых для китайского рынка, который не так велик в условиях санкций. Samsung только готовится сертифицировать под требования NVIDIA свою 12-слойную память HBM3E, но издание SEDaily сообщает, что получателем 8-слойных микросхем HBM3E производства Samsung станет и компания Broadcom.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как и в случае с NVIDIA, конкурирующей SK hynix ранее удалось потеснить Samsung в сфере поставок HBM3E для Broadcom, но теперь появился шанс на возвращение второго из корейских производителей данной памяти. Для Samsung это является несомненной победой, поскольку исход сотрудничества компании с NVIDIA пока не определён, а поставки памяти для нужд Broadcom позволят корейскому производителю увеличить выручку и прибыль, как это происходит с финансовыми показателями конкурирующих SK hynix и Micron.

#nvidia #samsung #micron #sk hynix #broadcom #hbm3e
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
239
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
76
Мои причитания и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 2
5
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
75
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
23
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
3
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
27
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
20
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
2

Сейчас обсуждают

AleksK
09:02
В общем европейские бренды устаревшая оверпрайснутая хрень. Наши в этом плане хотябы свою операционку пытаются делать.
5 малоизвестных брендов европейских смартфонов
Nvidia&Intel Hater
09:01
Приверженность к гомогейству показывает наличие обсоса 3050 -эта недокарта считается входным билетом в Клуб Проткнутые Голубчики,где шешан предводитель.там собрались питары всех мастей,ты там в почете...
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Nvidia&Intel Hater
08:58
Ты забыл что свой домашний архив выложил ??? настоящие то тебе не дают,кому уо дегрод нужен
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Данил Гольдман
08:56
Понимаю логику автора,но как бэ сам так не делал. Себе мультимедиа комп когда собирал, ну скорее апгрейд делал, был бу корпус с БП в комплекте за 350р был ссд примерно за 1500р., на замен старичку LGA...
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Nvidia&Intel Hater
08:56
Не нравятся фото твоей подружки ??
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Александр
08:49
I gared NeeD for SpeeD!))) Короче в поворот с "пробелом" заходит.))
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Владимир Кассалинский
08:35
Баллон сжатого воздуха в помощь. Можно брать по 50 руб газовые, тоже норм продувают.
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
Karmboros
08:30
Он достал всех своей бабой надувной
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Сергей Анатолич
08:11
Ну, пусть за свой счёт восстанавливают трубы, а там посмотрим.
Bild: В Германии политики всерьёз начали обсуждать возобновление поставок газа из России
Алексей Макаров
08:04
Что характерно, в 99% аварий где водитель перепутал педали - машина с двумя педалями. И беда в том что левая нога на педали тормоза , а так не надо делать
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем