Это не NVIDIA, но вполне достойный вариант.

Как известно, Samsung Electronics испытывает определённые трудности в снабжении своей памятью типа HBM3E компании NVIDIA, которая является одним из крупнейших её потребителей. По слухам, Samsung удалось наладить поставки для нужд NVIDIA только 8-слойных чипов HBM3E, причём они могут использоваться только в ускорителях, предназначаемых для китайского рынка, который не так велик в условиях санкций. Samsung только готовится сертифицировать под требования NVIDIA свою 12-слойную память HBM3E, но издание SEDaily сообщает, что получателем 8-слойных микросхем HBM3E производства Samsung станет и компания Broadcom.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как и в случае с NVIDIA, конкурирующей SK hynix ранее удалось потеснить Samsung в сфере поставок HBM3E для Broadcom, но теперь появился шанс на возвращение второго из корейских производителей данной памяти. Для Samsung это является несомненной победой, поскольку исход сотрудничества компании с NVIDIA пока не определён, а поставки памяти для нужд Broadcom позволят корейскому производителю увеличить выручку и прибыль, как это происходит с финансовыми показателями конкурирующих SK hynix и Micron.