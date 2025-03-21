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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron распродала всю память HBM до конца года
И утроила выручку в серверном сегменте.

Как отмечает Bloomberg, квартальный отчёт Micron Technology показал, что этот американский производитель памяти тоже получает выгоду от бума систем искусственного интеллекта, в составе которых используется память HBM3E и её менее современные предшественники. По крайней мере, в прошлом квартале выручка Micron от реализации таких изделий превысила $1 млрд, а все квоты на HBM уже распроданы компанией до конца года.

Источник изображения: Micron Technology

Именно высокий спрос на HBM позволил Micron в прошлом квартале утроить выручку в серверном сегменте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка Micron в целом выросла на 38% до $8,05 млрд и превзошла ожидания аналитиков. В текущем квартале компания рассчитывает выручить рекордные $8,8 млрд, что также в значительной степени связано с надеждами на высокий спрос на память в серверном сегменте.

#аналитика #полупроводники #финансы #micron #hbm
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