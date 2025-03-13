Последняя надеется приступить к поставкам этой продукции в текущем полугодии.

Как сообщает южнокорейское издание Financial News, представители NVIDIA недавно посетили предприятие Samsung Electronics в Чхонане с целью проведения тестирования микросхем памяти HBM3E местного производства на предмет соответствия требованиям этого разработчика графических процессоров. Корейский поставщик ставит перед собой цель начать снабжение NVIDIA своей памятью HBM3E в 8- и 12-ярусном исполнении до конца первого полугодия.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как отмечают осведомлённые источники, ради достижения этой цели Samsung перевела часть специалистов, задействованных в разработке HBM4, в группы, связанные со стабилизацией показателей качества выпускаемой HBM3E. Напомним, что Samsung является последним из трёх поставщиков HBM3E, не получившим одобрения NVIDIA на массовые поставки своих микросхем этого типа для нужд последней. SK hynix за счёт своего доминирующего положения в этом сегменте существенно нарастила выручку и прибыль, хотя в масштабах всего бизнеса по производству памяти уступает Samsung.