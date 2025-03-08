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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen готова предложить мощную версию компактного электромобиля ID. EVERY1
Если будет спрос.

Продемонстрировав недавно эскизы электромобиля ID. EVERY1 стоимостью 20 000 евро и раскрыв его основные характеристики, концерн Volkswagen заявил, что последняя деталь паззла найдена, и её перспективный модельный ряд электромобилей на ближайшие пять лет почти полностью сформирован. Напомним, в базовом исполнении компактный электромобиль ID. EVERY1 будет оснащаться единственным тяговым электродвигателем мощностью 94 л.с., передающим крутящий момент на передние колёса. Однако, в интервью Autocar шеф Volkswagen по техническим разработкам Кай Грунитц (Kai Grunitz) заявил, что чисто формально компания может в случае необходимости выпустить мощную и быструю версию такого электромобиля в модификации GTI.

Источник изображения: Volkswagen

Подробностей представитель марки не поведал, но пояснил, что целесообразность выпуска такой машины будет определяться наличием спроса. Следует учитывать, что сама по себе платформа MEB FWD хоть и является модульной, изначально рассчитана под передний привод, а наличие полного на мощных машинах с давних пор считается способом лучшим образом распределить крутящий момент силовой установки и сохранить курсовую устойчивость машины в большинстве ситуаций. Электромобили проще оснастить приводом на все колёса, но столь компактный хэтчбек высокой мощности останется довольно специфическим товаром, чтобы рассчитывать на высокую популярность. Затраты на создание модели просто могут себя не оправдать. Опять же, чуть более крупный ID. 2all в исполнении GTI компания Volkswagen намерена выпустить, поэтому и «младший брат» при наличии спроса может появиться на рынке.

#электромобили #volkswagen #volkswaged id gti #id #id. every1
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