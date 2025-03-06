Подробное знакомство с новинкой обещано осенью этого года.

Автоконцерн Volkswagen ставит перед собой цель к 2030 году стать технологическим лидером среди мировых автопроизводителей. По сути, это в большей степени вопрос формулировки, ведь сейчас компания занимает второе место после Toyota, но консерватизм японского гиганта позволяет немецкому сопернику рассчитывать на превосходство в сфере технологий уже в ближайшие годы.

Источник изображения: Volkswagen

На этой неделе Volkswagen раскрыл внешность и некоторые характеристики своего самого компактного из перспективных электромобилей. Модель ID. EVERY1 в серию в 2027 году, скорее всего, пойдёт под другим именем, но сейчас соответствующий концепт демонстрирует взгляд дизайнеров и инженеров марки на будущее городских компактных электромобилей.

Источник изображения: Volkswagen

Единственный тяговый электродвигатель мощностью 94 л.с. сочетается с тяговым аккумулятором, обеспечивающим запас хода 250 км. В компактном кузове с короткими свесами находится место для четырёх человек и около 305 литров багажного пространства. При этом длина кузова не превышает 3880 мм.

Источник изображения: Volkswagen

Максимальная скорость не превысит 130 км/ч, но для комфортного перемещения в мегаполисе заявленных характеристик электромобилю должно хватать. Тем более, если розничную цену удастся удержать в окрестностях 20 000 евро. Чуть более крупный электромобиль ID.2all выйдет на европейский рынок в следующем году по цене от 25 000 евро. Более компактный ID. EVERY1 будет предлагаться и за пределами европейского рынка, если у Volkswagen всё пойдёт по намеченному плану.