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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Заднеприводная версия Xiaomi YU7 теоретически сможет проезжать до 820 км без подзарядки
По циклу CLTC.

В начале месяца появилась информация о паспортном запасе хода полноприводной версии электрического кроссовера Xiaomi YU7, который должен дебютировать на китайском рынке летом этого года. По циклу CLTC данный показатель в его максимальном значении достигает 760 км, хотя от практически достигаемых величин он наверняка традиционно далёк.

Источник изображения: Xiaomi

Как отмечает CnEVPost, теперь в китайских базах данных появилась информация и о расчётном пробеге заднеприводной версии Xiaomi YU7. Такая машина будет оснащаться более тяжёлой тяговой батареей типа LFP, но её ёмкость уступит NMC-варианту полноприводной версии лишь незначительно: 96,3 против 101,7 кВт‧ч. По оценкам производителя, такой батареи будет достаточно, чтобы заднеприводный кроссовер смог проезжать без подзарядки от 725 до 820 км. К слову, снабжать заднеприводный кроссовер YU7 тяговыми батареями будет дочерняя компания BYD, а не CATL.

Полноприводная машина будет на 90 кг тяжелее заднеприводной, 2405 против 2315 кг, но NMC-батарея первой будет весить только 666 кг против 719 кг у заднеприводного варианта, который будет комплектоваться LFP-батареей. Как предполагают данные автопроизводителя, заднеприводный вариант YU7 будет более экономичным в движении, расходуя 11,74 кВт‧ч на 100 км пути против 13,38 кВт‧ч у полноприводного.

#электромобили #китайские электромобили #электромобили xiaomi #xiaomi yu7
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