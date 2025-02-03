Дальность езды на одном заряде составит до 760 километров

В реестре китайского министерства промышленности и информатизации появились новые данные об электрокроссовере Xiaomi YU7 — второй модели от популярного производителя электроники. Оказалось, что по запасу хода на одном заряде новый электромобиль компании должен превзойти своего соснового соперника — Tesla Model Y.

Xiaomi YU7 в полноприводной версии с 220-киловаттным передним и 288-киловаттным задним электромоторами с общей мощностью 691 лошадку сертифицирован в трёх вариантах с дальностью в 670, 750 и 760 километров по стандарту CLTC. Расход энергии на 100 километров составит 16,6, 14,9 и 14,8 киловатт-часа соответственно. Хотя ёмкость аккумуляторов не указана, её можно оценить: вероятно, используются те же никель-марганец-кобальтовые батареи на 101 киловатт-час от CATL, которые устанавливаются на совместимый седан Xiaomi SU7 в максимальной комплектации.

Для сравнения, недавно обновлённая Tesla Model Y с двумя моторами и аккумулятором на 78,4 кВт*ч проходит 719 километров по циклу CLTC. В Китае стоимость этого электромобиля начинается от 42500 долларов. В США модель с полным приводом в специальной версии Launch Series стоит 59990 долларов.

Кроме того, стало известно, что Xiaomi YU7 также будет доступен в заднеприводном исполнении с одним электромотором мощностью 320 лошадиных сил. Его максимальная скорость по сравнению с полноприводной версией уменьшится с 253 до 240 км/ч, а запас хода пока не раскрыт. У обновленной Model Y базовым вариантом является одномоторный с мощностью 299 лошадок и аккумулятором на 62,5 кВт*ч, который обеспечит пробег 593 километра по CLTC. В КНР такая модель кроссовера стоит от 36900 долларов.

Xiaomi YU7 планируется выпустить на внутренний рынок летом — в июне или июле. Ранее сообщалось, что стартовая цена пятиметрового SUV с трёхметровой колесной базой составит около 35 тысяч долларов.