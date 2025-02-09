В сегменте DRAM выручка в прошлом году увеличилась на 82,6%.

Отраслевая ассоциация SIA подвела итоги не только декабря прошлого года с точки зрения динамики выручки на рынке полупроводниковых компонентов, но и четвёртого квартала, а также 2024 года в целом. В последнем случае выручка мирового рынка чипов увеличилась на 19,1% до рекордных $627,6 млрд, и представители SIA убеждены, что в текущем году прирост выручки также будет измеряться двузначной величиной в процентах. Четвёртый квартал в годовом сравнении показал рост выручки на 17,1% до $170,9 млрд, декабрь вырос пропорционально до $57 млрд.

Источник изображения: Micron Technology

По итогам декабря самый впечатляющий рост выручки от реализации чипов продемонстрировали обе Америки, которые увеличили соответствующий показатель на 56,3% в годовом сравнении до $20,05 млрд. По прогнозам SIA, к 2032 году американские мощности по выпуску чипов будут утроены. Ассоциация охватывает 99% компаний США, работающих в этом секторе.

Структура выручки по типу продукции в прошлом году разделилась следующим образом: на логические компоненты выпало $212,6 млрд, а на втором месте оказались микросхемы памяти в целом с $165,1 млрд выручки. Данная категория нарастила выручку на 78,9%, но внутри неё сегмент DRAM показал максимальный в отрасли прирост выручки на 82,6%. Этому способствовал не только рост цен на память как таковой, но и увеличение объёмов производства микросхем HBM, которые востребованы в сегменте искусственного интеллекта и обеспечивают высокую выручку.