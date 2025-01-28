Экспортные ограничения США в данном случае не сработали.

Хотя президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и питает симпатию к трём из четырёх букв, формирующих аббревиатуру YMTC, на одноимённую китайскую компанию эта благосклонность наверняка распространяться не будет, поскольку ещё при его предшественнике данный производитель твердотельной памяти попал под санкции и вынужден был перейти к выпуску менее продвинутой 160-слойной памяти 3D NAND вместо освоенной до санкций 232-слойной. Как отмечает South China Morning Post со ссылкой на выводы экспертов TechInsights, в твердотельных накопителях ZhiTai TiPro9000 используется твердотельная память YMTC нового поколения, которая за счёт инновационной компоновки позволяет увеличить количество слоёв до 270 штук даже в условиях западных санкций.

Источник изображения: YMTC

Каждый слой в микросхеме 3D NAND состоит из двух ярусов, размещающих по 150 и 144 затвора соответственно. В совокупности количество затворов увеличивается до 294 штук, и это значительно больше достигаемых с помощью прежней компоновки 180 затворов. Тем самым, память YMTC увеличивает плотность записи до рекордных 20 Гбит на квадратный миллиметр площади. Пример показывает, что китайские компании способны адаптироваться к санкциям и сохранять прогресс в технических характеристиках продукции.