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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix обогнала Samsung по величине операционной прибыли, во многом благодаря HBM
Её операционная прибыль выросла за год в 23 раза.

Как поясняет Reuters, южнокорейская компания SK hynix завершила предыдущий квартал ростом выручки на 75% до $13,7 млрд, а её операционная прибыль выросла год к году в 23 с лишним раза, достигнув рекордной величины в $5,6 млрд. Это впервые позволило ей обойти более крупную компанию Samsung Electronics по размеру квартальной операционной прибыли.

Источник изображения: SK hynix

В прошлом квартале именно HBM разных поколений определяла 40% выручки SK hynix от реализации микросхем типа DRAM. В текущем году компания собирается более чем удвоить выручку от реализации HBM. Капитальные затраты при этом увеличатся незначительно, превысив $15 млрд на территории Южной Кореи, а в США производитель собирается построить предприятие по упаковке памяти и исследовательский центр за $3,9 млрд. Выпуск 16-слойной HBM4 компания намерена начать в этом году, но массовые поставки будут развёрнуты не ранее второй половины следующего. Акции SK hynix после публикации отчёта немного упали в цене, поскольку на рынке ПК и смартфонов компания не ожидает положительной динамики цен и спроса.

#sk hynix #hbm3e #hbm4
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