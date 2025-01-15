Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron спешит наладить выпуск 16-ярусной памяти типа HBM3E
По меньшей мере, чтобы не отставать от SK hynix.

Лидирующая на рынке HBM южнокорейская память свои 16-ярусные чипы типа HBM3E готовится поставить на конвейер в текущем полугодии, а самыми ёмкими из выпускаемых в данный момент для неё являются 12-ярусные HBM3E объёмом 36 Гбайт. Как отмечает сайт ETNews со ссылкой на осведомлённые источники, американская компания Micron Technology пытается в сжатые сроки наладить выпуск 16-ярусных микросхем HBM3E.

Источник изображения: Micron Technology

По крайней мере, уже сейчас Micron тестирует необходимое оборудование, и если оно подойдёт для выпуска 16-ярусных стеков HBM3E, закупки будут проведены в текущем полугодии. По всей видимости, во втором полугодии Micron сможет наладить выпуск соответствующих микросхем, если у неё не возникнет сопутствующих проблем. В конце прошлого года Micron располагала только 20% тех мощностей, на которых SK hynix или Samsung способны выпускать актуальные версии памяти HBM, но к концу текущего года может утроить соответствующие возможности. В 2026 году компания рассчитывает освоить выпуск HBM4, а к 2028 году наладить производство HBM4E.

#полупроводники #micron #sk hynix #hbm3e
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
153
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
181
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
48
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
5
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
8
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Про искусственный интеллект в играх
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
3
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-zzzzz
12:09
Обычно дураки лезут когда их не спрашивают с советами как другим жить.
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
Бахтиер Кудратуллаев
12:08
я в молодости очень часто на побережье был, по работе. общался с санаториями и пансионатами директорами. от новороса до адлера. не знаю. для меня армяне. были. уже 10 лет на побережье не ездил.
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Павел Балакин
12:07
Капец статью нахерачил))), сколько времени потратил, может весь этот потенциал да в работу))). В основном проматывал сей труд, ибо быть фанатиком не мое. Амд силен процессорами с х3d, а видео с Nvidia...
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
FelsheR-zzzzz
12:05
Очень вкусный табак именно у оранжевой двойки. Но "цивильный" или нет - не проверить), может внутри такая-же бумага как и везде.
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
FelsheR-zzzzz
12:02
На Сахалине был. Говорю же от региона. Там лет 10 назад посидеть в кафе 10ку стоило. Но и там месяц путины - год кормит. Ходят в шоколаде. А так давича катались по России, в Новосибирске, Краснодаре, ...
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Бахтиер Кудратуллаев
12:02
нихера се. мб это цивильный?
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Слава Шишков
12:01
Знаю, что я не вижу что ли... Шеша, а как там себя называют армяне, как-то по другому, я забыл Езиты?
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
KotSkripaley
12:00
В видеосалоне (при кинотеатре) посмотрел все части, на фоте того, что крутили по "широкому" экрану, этот фильм выгодно отличался. Но сейчас пересматривать не буду.
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
Бахтиер Кудратуллаев
12:00
ага. если ты не знал все побережье армянское. 95% магазинов,точек, санаториев, пансионатов и тд . армян. хер ты туда влезешь наивный юноша
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Слава Шишков
11:58
Это ты видно в Калининграде не был )))
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем