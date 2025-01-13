Как и компания SK hynix.

Руководство SK hynix накануне призналось, что эта южнокорейская компания ведёт разработку памяти типа HBM4 быстрее, чем предполагал первоначально согласованный с NVIDIA график. По данным южнокорейских источников, конкурирующая компания Samsung Electronics не собирается долго переживать по поводу своей неспособности предложить NVIDIA годные микросхемы HBM3E на протяжении более чем одного года, и в качестве важного для себя стратегического шага намерена ускорить подготовку к массовому производству памяти типа HBM4.

Источник изображения: Samsung Electronics

«Разгон» этого бизнес-процесса приведёт к тому, что уже к середине текущего года Samsung Electronics завершит разработку памяти HBM4 и предложит готовые к массовому производству решения этого типа. Это примерно на шесть месяцев быстрее, чем планировалось изначально. В свою очередь, NVIDIA на фоне такого рвения партнёров сможет представить ускорители семейства Rubin, требующие памяти типа HBM4, в третьем квартале текущего года вместо следующего.