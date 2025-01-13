Правда, включённая в стоимость доставка делает удовольствие не очень дешёвым.

Сложно сказать, насколько живуча на рынках разных стран бизнес-идея оказания выездных услуг по снятию крышки с процессора, но в Германии компания Zed-Up предлагает взять в аренду приспособления Thermal Grizzly для снятия крышки с процессора. Сейчас предлагаются два приспособления, одно из которых заточено под работу с процессорами Intel в исполнении LGA 1851, а второе ориентировано на снятие крышек с процессоров AMD в исполнении Socket AM5.

Источник изображения: Thermal Grizzly

В первом случае аренда приспособления на 14 дней с оплаченной обратной доставкой обойдётся заказчику в 35 евро, включая местный НДС. Доплатив ещё 10 евро, можно получить в аренду огнеупорный коврик и защитные перчатки. Наконец, за 80 евро в этом наборе появится фирменное устройство для безопасного нагрева процессора перед снятием с него крышки. Заметим, что покупка самого приспособления Delid-Die-Mate для процессоров Intel в исполнении LGA 1851 обойдётся в 65 евро, но весь вопрос в том, насколько часто оно будет востребовано единственным владельцем. Пропагандируя идею осознанного потребления, Zed-Up предлагает аренду приспособления и возможность сэкономить 30 евро.