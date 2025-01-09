Оно начнёт свою работу в 2026 году.

Агентство Bloomberg напомнило, что американская компания Micron Technology заинтересована не только в строительстве новых предприятий на территории США. В Сингапуре, где уже имеются мощности Micron по производству памяти, компания начинает строить первую в стране фабрику по тестированию и упаковке памяти типа HBM. Церемония торжественной закладки фундамента прошла в Сингапуре на этой неделе и привлекла многих высокопоставленных чиновников этого крохотного государства.

Источник изображения: Bloomberg

На эти нужды в ближайшие несколько лет Micron намеревается потратить $7 млрд. Профильное предприятие будет введено в строй в 2026 году и будет способствовать созданию 1400 новых рабочих мест. Попутно компания будет вкладывать средства в развитие своих мощностей в Сингапуре, ориентированных на выпуск твердотельной памяти типа NAND. По сути, баланс производственных линий, вводимых в строй в этой стране, будет диктоваться текущей рыночной конъюнктурой.