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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель NVIDIA косвенно подтвердил намерения выпустить настольный процессор
Но призвал запастись терпением.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang), как поясняет Reuters, использовал своё выступление на открытии CES 2025 для рассказа о планах компании в сфере выпуска настольных процессоров. На этой неделе NVIDIA представила платформу для разработчиков Project Digits, в основе которой лежит созданный совместно с MediaTek процессор GB10 с графическим ядром Blackwell, позволяющим ускорять вычисления, и 20 ядрами Grace с Arm-совместимой архитектурой. Последние вполне могут применяться для решения традиционных задач в сегменте ПК.

Источник изображения: NVIDIA

Глава NVIDIA пояснил, что NVIDIA и MediaTek имеют равные возможности по использованию совместно разработанного процессора. «Они могут оставить это себе и использовать для обслуживания рынка», — пояснил основатель NVIDIA, добавив, что обе компании выиграли от сотрудничества. В отношении собственных планов NVIDIA по выпуску настольного процессора глава компании призвал гостей CES 2025 запастись терпением, поскольку они будут раскрыты позднее. По слухам, Arm-совместимый процессор NVIDIA для ПК может быть представлен к осени текущего года. По всей видимости, MediaTek в этой сфере может действовать достаточно независимо от NVIDIA.

#nvidia #mediatek #дженсен хуан
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