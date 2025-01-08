Но призвал запастись терпением.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang), как поясняет Reuters, использовал своё выступление на открытии CES 2025 для рассказа о планах компании в сфере выпуска настольных процессоров. На этой неделе NVIDIA представила платформу для разработчиков Project Digits, в основе которой лежит созданный совместно с MediaTek процессор GB10 с графическим ядром Blackwell, позволяющим ускорять вычисления, и 20 ядрами Grace с Arm-совместимой архитектурой. Последние вполне могут применяться для решения традиционных задач в сегменте ПК.

Источник изображения: NVIDIA

Глава NVIDIA пояснил, что NVIDIA и MediaTek имеют равные возможности по использованию совместно разработанного процессора. «Они могут оставить это себе и использовать для обслуживания рынка», — пояснил основатель NVIDIA, добавив, что обе компании выиграли от сотрудничества. В отношении собственных планов NVIDIA по выпуску настольного процессора глава компании призвал гостей CES 2025 запастись терпением, поскольку они будут раскрыты позднее. По слухам, Arm-совместимый процессор NVIDIA для ПК может быть представлен к осени текущего года. По всей видимости, MediaTek в этой сфере может действовать достаточно независимо от NVIDIA.