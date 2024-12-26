Кого-то придётся при этом обидеть.

Ситуация с затяжной сертификацией HBM3E под нужды NVIDIA и лидерством SK hynix в соответствующем сегменте рынка давно угнетает компанию Samsung Electronics, а потому она решила радикально перестроить свои взаимоотношения с поставщиками оборудования и расходных материалов, как сообщает ET News. Все прошлые заслуги партнёров не будут приниматься в расчёт, главное значение будет иметь соответствие поставляемого оборудования и материалов требованиям Samsung.

Источник изображения: Samsung Electronics

По сути, некоторую часть уже закупленного оборудования Samsung уже готова вернуть поставщикам, поскольку под новые требования оно не подходит. Более того, условия участия партнёров в программах совместной разработки тоже изменятся. Если ранее Samsung могла работать только с одним поставщиком по определённой номенклатуре продукции, то теперь их будет множество. При этом некоторые поставщики будут одновременно снабжать оборудованием и материалами конкурентов Samsung, и компания в целом станет более открыта к заключению контрактов с зарубежными поставщиками.

Если такой подход оправдает себя в сфере производства памяти, Samsung в дальнейшем пересмотрит свои взаимоотношения с партнёрами на других направлениях. Не исключено, что это позволит исправить положение дел в сфере контрактного производства чипов, которую компания уже много лет пытается вывести на передний план и снизить свою зависимость от производства микросхем памяти.