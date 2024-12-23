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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron будет предлагать клиентам адаптированные под их нужды чипы HBM4E
Но уже после 2026 календарного года.

По данным Tom’s Hardware, при выпуске микросхем памяти типа HBM4E зависеть от TSMC будет не только лидирующая в этом сегменте рынка SK hynix, но и американская Micron Technology. Обе компании будут заказывать TSMC в производство чип базовой логики, над которым будет формироваться стек из микросхем памяти.

Источник изображения: Micron Technology

В случае с продукцией Micron функциональные возможности этого базового кристалла будут определяться пожеланиями конкретных заказчиков, компания готова их гибко адаптировать под конкретные запросы. В чём это будет выражаться технически, пока говорить сложно, ведь стандарты JEDEC будут в этой сфере задавать определённые рамки. Если HBM4 компания Micron собирается начать выпускать в 2026 календарном году, то HBM4E должна появиться позже, поэтому предугадывать её технические характеристики сейчас проблематично.

#micron #hbm4e
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