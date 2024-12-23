Но уже после 2026 календарного года.

По данным Tom’s Hardware, при выпуске микросхем памяти типа HBM4E зависеть от TSMC будет не только лидирующая в этом сегменте рынка SK hynix, но и американская Micron Technology. Обе компании будут заказывать TSMC в производство чип базовой логики, над которым будет формироваться стек из микросхем памяти.

Источник изображения: Micron Technology

В случае с продукцией Micron функциональные возможности этого базового кристалла будут определяться пожеланиями конкретных заказчиков, компания готова их гибко адаптировать под конкретные запросы. В чём это будет выражаться технически, пока говорить сложно, ведь стандарты JEDEC будут в этой сфере задавать определённые рамки. Если HBM4 компания Micron собирается начать выпускать в 2026 календарном году, то HBM4E должна появиться позже, поэтому предугадывать её технические характеристики сейчас проблематично.