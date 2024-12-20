Поскольку их туда просачивается достаточно много, как показывает практика.

Сложно сказать, насколько откровения Omdia о значительных поставках ускорителей вычислений поколения Hopper в Китай послужили катализатором данных действий, но Reuters со ссылкой на The Information сообщает о выдвинутом Министерством торговли США требовании к NVIDIA активнее контролировать своих партнёров в части поставок находящегося под санкциями оборудования в Китай.

Источник изображения: NVIDIA

В частности, в материале первоисточника рассматривается пример взаимодействия с компаниями Super Micro Computer и Dell Technologies, которые поставляют в Юго-Восточную Азию серверные системы на базе ускорителей вычислений NVIDIA. Представители первой из них на условиях анонимности пояснили, что покупатели такого оборудования могут дублировать серийные номера серверов и подменять их с целью запутывания следов. Оба поставщика отрицают свою причастность к прямым поставкам находящегося под санкциями оборудования в Китай. Тем не менее, они мало влияют на вторичный рынок и не могут достоверно отслеживать территорию эксплуатации оборудования, которое было перепродано.