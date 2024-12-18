Они уступили только Microsoft.

Изданию Financial Times удалось получить данные исследования Omdia, которое учитывало количество купленных крупными клиентами NVIDIA ускорителей вычислений семейства Hopper. Лидером по этому показателю оказалась американская корпорация Microsoft, которая приобрела 485 000 таких ускорителей, но следом за ней идут не американские клиенты NVIDIA, как можно было бы предположить, а китайские ByteDance и Tencent соответственно.

Источник изображения: NVIDIA

Даже в условиях санкций США против Китая эти компании смогли каждая получить примерно по 230 000 ускорителей NVIDIA Hopper, хотя по своим характеристикам они и могли уступать тем, что были доступны американским клиентам NVIDIA. По крайней мере, какая-то часть попавших в Китай ускорителей с архитектурой Hopper относилась к модели H20, созданной специально с учётом американских санкций.

Meta Platforms в перечне крупнейших получателей ускорителей NVIDIA Hopper оказалась лишь на четвёртом месте с 224 000 экземпляров. Принадлежащие Илону Маску (Elon Musk) компании Tesla и xAI в совокупности получили чуть менее 200 000 ускорителей, а Amazon и Google довольствовались и того меньшим количеством. Правда, следует учитывать, что две последние компании активно внедряют в вычислительную инфраструктуру процессоры собственной разработки, а Microsoft им в этом уступает в несколько раз.