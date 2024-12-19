На нём будут выпускаться микросхемы памяти HBM.

Правительство США, возглавляемое Джозефом Байденом (Joseph Biden), в последние недели своих полномочий успевает не только планировать новые ограничения в отношении Китая, но и стимулировать развитие национальной полупроводниковой промышленности. В апреле южнокорейская компания SK hynix заявила, что собирается построить в штате Индиана предприятие по тестированию и упаковке чипов памяти, которое сможет обеспечить клиентов на территории США востребованными микросхемами типа HBM. Как отмечает Reuters, на этой неделе Министерство торговли США подтвердило выделение на эти цели $458 млн субсидий по «Закону о чипах» 2022 года.

Источник изображения: SK hynix

Помимо безвозвратных субсидий на указанную сумму, SK hynix сможет претендовать и на $500 млн льготных кредитов. Предполагается, что за счёт наличия на территории такого предприятия SK hynix та же NVIDIA сможет получать от неё микросхемы памяти HBM актуальных поколений, условно считающиеся «американскими». Общие затраты SK hynix на строительство такого предприятия составят $3,87 млрд, оно обеспечит работой около 1000 человек, а подготовкой кадров для него займутся местные вузы.