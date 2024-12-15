Тем самым признавая критику Intel несостоятельной.

Представители Qualcomm в письменном обращении к ресурсу CRN заявили, что устройства возвращают в точки продажи не чаще, чем любые другие. Процент возврата соответствует среднему по отрасли. Такой оказалась реакция представителей компании на недавние заявления временно исполняющей обязанности генерального директора Intel о якобы высоком проценте возврата ноутбуков на базе Arm-совместимых устройств.

Источник изображения: Qualcomm

Как пояснила временно возглавляющая Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), запуская ноутбуки под управлением Arm-совместимых процессоров, клиенты часто сталкиваются с тем, что программное обеспечение не работает должны образом. Поскольку в этом высказывании явно скрывалась претензия в адрес продукции Qualcomm, представители последней сочли нужным парировать подобную критику. По их словам, устройства Qualcomm получают среднюю оценку в обзорах выше четырёх баллов от лица крупных медийных ресурсов, а процент их возврата не выше среднего по отрасли. Более того, через пять лет Qualcomm прогнозирует переход на не x86-совместимые платформы от 30 до 50 % ноутбуков.