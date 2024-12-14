Подразумевается, что они основаны на процессорах Qualcomm.

Опытные руководители верхнего уровня во время своих публичных выступлений избегают прямого упоминания конкурентов, но временно исполняющая обязанности генерального директора Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) пока не обременяет себя подобными условностями. Вчера, как мы уже отмечали, она признала отставание Intel от AMD в сегменте центральных процессоров серверного назначения, а сегодня ресурс Tom’s Hardware привёл её заявления по поводу Arm-совместимых ПК под управлением Windows.

Источник изображения: Qualcomm

По словам представительницы Intel, главная проблема, с которой сталкиваются продавцы ноутбуков на базе Arm-совместимых процессоров — это высокий процент возврата покупок. Многие привычные вещи на них не работают должным образом, клиентов это раздражает, и они сдают купленные недавно ноутбуки обратно в магазин. Безусловно, пример Apple показывает, что сформировать стабильную экосистему для ПК на базе Arm-совместимых процессоров можно, но это потребует колоссальных усилий. Временно исполняющая обязанности главы Intel убеждена, что экспансия архитектуры Arm в сегменте ПК продолжится, но на этом пути будет достаточно серьёзных препятствий. Она также отметила, что в 2025 году в этом сегменте у Intel появятся новые конкуренты.