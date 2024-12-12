По крайней мере, по собственной воле.

Китайские социальные сети породили слухи о намерениях NVIDIA радикально сократить ассортимент поставляемой в Китай продукции, но агентство Reuters опубликовало опровержение данной информации со ссылкой на представителей самой компании.

Источник изображения: NVIDIA

Как отмечается в официальном заявлении NVIDIA, китайский рынок продолжает сохранять важность для компании, она заинтересована в снабжении местных потребителей высококачественными продуктами и услугами. Впрочем, последнее слово в этом вопросе может быть вовсе не за NVIDIA, а за американскими чиновниками. Если им удастся реализовать расширение запрета на поставку передовых ускорителей вычислений в Китай через третьи страны, компания будет вынуждена более тщательно отсеивать своих контрагентов. Руководство NVIDIA не раз повторяло, что обязательно будет следовать всем требованиям законодательства США в области экспортного контроля.