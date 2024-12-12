Уже к концу этого месяца.

По данным South China Morning Post, правительство США до конца текущего месяца рассчитывает представить новую редакцию правил экспортного контроля, которая помешает Китаю получать передовые полупроводниковые компоненты через третьи страны в обход санкций США. Прежде всего, эти меры направлены на сдерживание поставок ускорителей вычислений в Китай.

Источник изображения: NVIDIA

Поскольку сейчас основной контроль осуществляется по линии прямых поставок ускорителей из США в Китай, отследить конечных пользователей не всегда удаётся, и это позволяет китайским разработчикам систем искусственного интеллекта получать доступ к современным вычислительным средствам американского происхождения, пусть и с определёнными трудностями и повышенными затратами. Действующее правительство США старается принять как можно больше законодательных мер по ограничению развития своих геополитических соперников, прежде чем в Белый дом вернётся Дональд Трамп (Donald Trump). Впрочем, он тоже пугает Китай заградительными пошлинами, так что ждать от него приятных сюрпризов китайской стороне тоже не приходится.