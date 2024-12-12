Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США намерены запретить ввоз в Китай ускорителей вычислений через третьи страны
Уже к концу этого месяца.

По данным South China Morning Post, правительство США до конца текущего месяца рассчитывает представить новую редакцию правил экспортного контроля, которая помешает Китаю получать передовые полупроводниковые компоненты через третьи страны в обход санкций США. Прежде всего, эти меры направлены на сдерживание поставок ускорителей вычислений в Китай.

Источник изображения: NVIDIA

Поскольку сейчас основной контроль осуществляется по линии прямых поставок ускорителей из США в Китай, отследить конечных пользователей не всегда удаётся, и это позволяет китайским разработчикам систем искусственного интеллекта получать доступ к современным вычислительным средствам американского происхождения, пусть и с определёнными трудностями и повышенными затратами. Действующее правительство США старается принять как можно больше законодательных мер по ограничению развития своих геополитических соперников, прежде чем в Белый дом вернётся Дональд Трамп (Donald Trump). Впрочем, он тоже пугает Китай заградительными пошлинами, так что ждать от него приятных сюрпризов китайской стороне тоже не приходится.

#сша #китай #искусственный интеллект #санкции
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA утверждает, что не собирается ограничивать поставки продукции в Китай
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
15
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
2
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
8
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
74
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
16
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
26
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
4
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
8
9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете
4

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
15:00
Лгбтшникам слова не давали.
Российские морпехи взяли под контроль стратегические укрепрайоны ВСУ в Курской области
Gensek_Vova
14:58
Банк будет один, СпермБанк, ограбивший всех старушек ... И хрен вам, а не компенсакцию ... Банкирам поддержку всегда пожалуйста когда загибаются, но не старушкам!
Министр Шадаев: В России к 2030 году 97% домохозяйств будут с быстрым интернетом
linux4ever
14:55
Это понятно, что если в наглую лететь к зенитному радару, то он тебя рано или поздно обнаружит. В Югославии лишняя реклама этих самолетов сыграла злую шутку.
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
Gensek_Vova
14:54
На то он и министр, чтобы сказки рассказывать ) Я жду аналог старлинка, обещанный )))))))))) Жаль от Маска не работает в России, только на окраинах, западных и южных ...
Министр Шадаев: В России к 2030 году 97% домохозяйств будут с быстрым интернетом
Slamerok Slamerok
14:51
Все! ибо у 770 нет черного экрана в играх
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
Slamerok Slamerok
14:50
Ого в бюджете есть подставка? Всегда в удивляла жадность производителей по данному поводу! Так сложно добавлять подставки?
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
Degeneratus Maximus
14:50
Поправка, то ты это стерпишь и купишь 5060, ну есть ещё один вариант там интел что-то интересное анонсировала
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
Gensek_Vova
14:48
На правах МОЩНЫХ хохлят )
В Киеве заявили о готовности к переговорам с Москвой, но без компромиссов
Gensek_Vova
14:44
Зимой на 40%, да это практически для любого элехтрамабиля. ) Но китайсы знают как принизить конкурента, хитрожопые узкоглазы! На радио (кв диапазоне, у них сильно развит), в связи с потеплением с РФ,...
Китайская сертификация показала, что запас хода Tesla Cybertruck зимой может падать на 40%
Застенчивая Катя
14:35
швайнехунд, ты каждый день только ртом и отвечаешь. Освободил Крым, уничтожил Крымский мост, победил РФ на поле боя и всё это ты сделал не вставая с дивана и не приходя в сознание.
Минобороны РФ обещает ответить на ракетный удар по Таганрогу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем