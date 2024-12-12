По данным South China Morning Post, правительство США до конца текущего месяца рассчитывает представить новую редакцию правил экспортного контроля, которая помешает Китаю получать передовые полупроводниковые компоненты через третьи страны в обход санкций США. Прежде всего, эти меры направлены на сдерживание поставок ускорителей вычислений в Китай.
Поскольку сейчас основной контроль осуществляется по линии прямых поставок ускорителей из США в Китай, отследить конечных пользователей не всегда удаётся, и это позволяет китайским разработчикам систем искусственного интеллекта получать доступ к современным вычислительным средствам американского происхождения, пусть и с определёнными трудностями и повышенными затратами. Действующее правительство США старается принять как можно больше законодательных мер по ограничению развития своих геополитических соперников, прежде чем в Белый дом вернётся Дональд Трамп (Donald Trump). Впрочем, он тоже пугает Китай заградительными пошлинами, так что ждать от него приятных сюрпризов китайской стороне тоже не приходится.