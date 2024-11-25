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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
О новом пакете санкций против Китая власти США объявят на этой неделе
Поставки микросхем HBM в Китай могут быть запрещены.

По информации Reuters, уходящая администрация Джозефа Байдена (Joseph Biden) расширит экспортные ограничения в адрес Китая на этой неделе, до наступления в США длинных выходных. В санкционный список будут добавлены около 200 китайских компаний, поставлять которым чипы и оборудование для их производства будет запрещено.

Источник изображения: Intel

Второй этап экспортных ограничений, которые действующие власти США собираются провести до вступления в должность президента Дональда Трампа (Donald Trump), должен будет запретить в Китай поставки памяти HBM любых поколений. Скорее всего, это случится уже в следующем месяце. Такая память нужна для создания ускорителей вычислений, поэтому власти США надеются замедлить развитие систем искусственного интеллекта в Китае своими действиями. Заметим, что китайские компании готовятся наладить выпуск HBM2E собственными силами, для чего заранее закупили необходимое оборудование, но пока прогресса в этой сфере не наблюдается.

#сша #китай #полупроводники #санкции #hbm
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