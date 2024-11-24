И работа по её сертификации идёт максимальными темпами.

Агентство Bloomberg не смогло обойти вниманием выступление главы и основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) во время его визита в Гонконг для выступления перед студентами, и даже успело задать ему несколько вопросов для интервью. К утру воскресенья были готовы ответы на некоторые из них, и тема поставок памяти HBM3E для нужд NVIDIA тоже была затронута.

Источник изображения: NVIDIA

Эта компания готова закупать у Samsung как восьми-, так и двенадцатиярусные микросхемы HBM3E, и работа по их сертификации ведётся максимально высокими темпами, как подчеркнул глава NVIDIA. В конце октября представители Samsung подчеркнули, что добились определённого успеха на этом направлении, но на этой неделе при перечислении партнёров NVIDIA, помогающих компании создавать ускорители вычислений, её глава упомянул SK hynix и Micron, но ничего не сказал про Samsung. По всей видимости, какую-то совместную работу для расширения сотрудничества обеим компаниям ещё предстоит проделать.