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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC решила снизить темпы расширения мощностей по упаковке чипов на 2026 год
Пока не станет понятно, как себя вести при Трампе.

Издание MoneyDJ сообщает, что снижение темпов роста выручки NVIDIA является не единственным сигналом, способным насторожить инвесторов, слепо верящих в перспективы рынка систем искусственного интеллекта. Как выясняется, тайваньская компания TSMC, которая до этого активно гналась за спросом на чипы, требующие использования передового метода упаковки CoWoS и ему подобных, в последнее время начала с осторожностью прогнозировать свою активность в этой сфере на 2026 год.

Источник изображения: TSMC

Заказами на 2025 год в этой сфере компания давно обеспечена, а вот квоты на упаковку чипов в 2026 году пока распределены не полностью, как поясняет источник. TSMC решила на пару месяцев задержать поставку оборудования на свои тайваньские предприятия по упаковке чипов, включая приобретённое недавно у Innolux. Второе предприятие она у этой компании приобретать тоже не торопится. Эксперты считают, что подобное промедление связано со стремлением TSMC оценить риски для бизнеса, формируемые приходом к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump), который не слишком благожелательно настроен в отношении Тайваня.

#полупроводники #tsmc #тайвань #cowos
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