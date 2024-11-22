Пока не станет понятно, как себя вести при Трампе.

Издание MoneyDJ сообщает, что снижение темпов роста выручки NVIDIA является не единственным сигналом, способным насторожить инвесторов, слепо верящих в перспективы рынка систем искусственного интеллекта. Как выясняется, тайваньская компания TSMC, которая до этого активно гналась за спросом на чипы, требующие использования передового метода упаковки CoWoS и ему подобных, в последнее время начала с осторожностью прогнозировать свою активность в этой сфере на 2026 год.

Источник изображения: TSMC

Заказами на 2025 год в этой сфере компания давно обеспечена, а вот квоты на упаковку чипов в 2026 году пока распределены не полностью, как поясняет источник. TSMC решила на пару месяцев задержать поставку оборудования на свои тайваньские предприятия по упаковке чипов, включая приобретённое недавно у Innolux. Второе предприятие она у этой компании приобретать тоже не торопится. Эксперты считают, что подобное промедление связано со стремлением TSMC оценить риски для бизнеса, формируемые приходом к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump), который не слишком благожелательно настроен в отношении Тайваня.