У корейских производителей памяти есть и другие заказчики на продукцию этого типа.

По информации Korean Economic Daily, компания Tesla поручила южнокорейским Samsung и SK hynix разработку прототипов микросхем HBM4, которые она сможет использовать в составе собственных ускорителей вычислений для фирменного суперкомпьютера. Сравнив полученные от обеих компаний образцы памяти HBM4, заказчик в дальнейшем выберет единственного поставщика.

Источник изображения: Samsung Electronics

Не только Tesla уже интересуется памятью типа HBM4, корейские производители работают над созданием прототипов адаптированных микросхем этого типа для нужд Google, Meta Platforms и Microsoft. Перечисленные игроки облачного сегмента стараются снизить свою зависимость от поставщиков готовых ускорителей типа NVIDIA, а также использовать компоненты, лучше соответствующие решаемым задачам. Микросхемы HBM4 могут пригодиться Tesla при создании ускорителей вычислений на базе собственного чипа D1. Не исключено, что такая память появится и в составе бортовых компьютеров Tesla, отвечающих за автопилот.

По предварительным оценкам, HBM4 обеспечивает пропускную способность в 1,4 раза выше, чем у HBM3E и потребляет на 30% меньше электроэнергии. Для Samsung участие в конкурсе на право поставок HBM4 для Tesla может стать хорошим шансом укрепить свои рыночные позиции, поскольку сейчас SK hynix доминирует в этом прибыльном сегменте рынка. Микросхемы HBM4 компания Samsung собирается выпускать по 4-нм технологии.