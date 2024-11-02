Но некоторые из них начали себя окупать.

Опубликованная Intel вчера презентация демонстрировала сохранение выручки контрактного подразделения на стабильном уровне в $4,4 млрд по итогам третьего квартала, хотя она и комбинировалась с чистыми убытками в размере $5,8 млрд, возникшими главным образом из-за необходимости ускорить амортизацию излишнего оборудования, которое использовалось при производстве чипов по технологии Intel 7 в период пандемии.

Источник изображения: Intel

Между тем, в опубликованном сегодня отчёте по форме 10-Q компания признаётся, что её выручка на контрактном направлении, получаемая от сторонних клиентов, по итогам третьего квартала сократилась в годовом сравнении с $312 до $67 млн, а по итогам девяти месяцев текущего года сократилась с $661 до $177 млн. Другими словами, на обслуживании сторонних клиентов Intel в этом году стала зарабатывать в три или четыре раза меньше. Прочие средства она получает «от самой себя» за выпуск процессоров, чипсетов и их упаковку.

В отчёте Intel выручка от обработки кремниевых пластин и упаковки чипов не разделяется по категориям, поэтому сложно судить, какие именно услуги сторонним клиентам стали пользоваться меньшим спросом. Напомним, что вчера руководство Intel подтвердило, что на направлении тестирования и упаковки чипов её услуги сторонним заказчикам уже полностью себя окупают.