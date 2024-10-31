Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung готова начать поставки HBM3E разным клиентам в этом квартале
После некоторой задержки с сертификацией.

Квартальный отчёт Samsung Electronics, как отмечает Reuters, больше всего воодушевил инвесторов заявлениями исполнительного вице-президента Чжэ Чжун Кима (Jaejune Kim), отвечающего за направление микросхем памяти, который подтвердил прогресс южнокорейского гиганта в процессе вывода на рынок долгожданных микросхем HBM3E, соответствующих требованиям NVIDIA.

Источник изображения: Samsung Electronics

Не упоминая имя последней из компаний напрямую, руководитель Samsung подчеркнул, что производитель добился существенного прогресса в проведении квалификационных тестов своей памяти HBM3E по правилам некоего крупного клиента. В текущем квартале, как ожидает руководство Samsung, компания увеличит выручку от реализации HBM3E и сможет начать поставки таких микросхем сразу нескольким клиентам. Данные заявления вызвали рост курса акций Samsung почти на 4%, тогда как акции конкурирующей SK hynix упали в цене на 4,6%.

#nvidia #samsung #hbm3e #ии-полупроводники
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Сокращаемых в Израиле сотрудников Intel охотно принимает на работу NVIDIA
AMD продолжает теснить конкурентов в серверном и клиентском сегментах рынка
В следующем году капитализация Apple и NVIDIA вырастет до $4 трлн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
45
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
12
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
6
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
33
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
21
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Тестирование графики PowerVR SGX, или второе пришествие PowerVR на ПК и битва c nVidia ION
9
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
4
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
3

Сейчас обсуждают

inchaos75
09:08
2K и 4K это коэффициент к FullHD, а не количество тысяч по горизонтали, 2560x1440 - в 2 раза больше пикселей чем в 1920x1080, 4K (3840х2160) - ровно в 4 раза больше пикселей чем в FullHD.
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
Waramagedon
09:05
Сам хрумкай. Лучше расскажи чем тебе не угодил президент Сербии? Причём внятно и с четкими основаниями. Он президент Сербии, а не региона Российской Федерации и исходит из интересов своей страны, кото...
Президент Сербии сказал, что ответил ему Путин на предложение о перемирии в украинском конфликте
Voldemaar
09:05
Core Ultra - это шлак. Вот Ютуб-пруф: v=XI87U0PtEMU
Русскоязычный блогер сумел провести стресс-тесты на ультрабуках с новейшими чипами Core Ultra 7
Александр Петровский
09:01
Страна рекордов и чудес , первая армия в мире , четвертая экономика.
Xiaomi представила спортивный седан SU7 Ultra мощностью 1500 л.с.
Voldemaar
09:01
Хорош заливать. Ну если только консервативные мусульмане сюда едут, но это вряд ли.
Консервативные семьи из Западных стран переезжают в Россию
Voldemaar
08:59
Раненых с одной Н.
Honor представила смартфон Magic 7 RSR Porsche Design
Voldemaar
08:57
Это какая то херня. Есть же snap/flatpak/appimage.
Распространяю влияние Installer-SH на все дистрибутивы Linux
motya
08:56
Вообще-то там до сих пор стреляют. А последнее время и завозят что-то плотно!
В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
sexsexseven
08:54
Да, и rsr с radeon chill по подписке!
GeForce GTX 1060 vs Red Dead Redemption – как заставить старую видеокарту запускать игры в 2К
Overseer man
08:53
Ух фантазеры, преступные элементы.
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем