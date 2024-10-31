После некоторой задержки с сертификацией.

Квартальный отчёт Samsung Electronics, как отмечает Reuters, больше всего воодушевил инвесторов заявлениями исполнительного вице-президента Чжэ Чжун Кима (Jaejune Kim), отвечающего за направление микросхем памяти, который подтвердил прогресс южнокорейского гиганта в процессе вывода на рынок долгожданных микросхем HBM3E, соответствующих требованиям NVIDIA.

Источник изображения: Samsung Electronics

Не упоминая имя последней из компаний напрямую, руководитель Samsung подчеркнул, что производитель добился существенного прогресса в проведении квалификационных тестов своей памяти HBM3E по правилам некоего крупного клиента. В текущем квартале, как ожидает руководство Samsung, компания увеличит выручку от реализации HBM3E и сможет начать поставки таких микросхем сразу нескольким клиентам. Данные заявления вызвали рост курса акций Samsung почти на 4%, тогда как акции конкурирующей SK hynix упали в цене на 4,6%.