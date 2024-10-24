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Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix почти удвоила выручку, а объёмы выпуска HBM увеличила в три раза
Один из главных поставщиков NVIDIA тоже зарабатывает на буме ИИ.

Остающаяся крупнейшим поставщиком памяти типа HBM южнокорейская компания SK hynix продолжает «снимать сливки» с рынка компонентов для систем искусственного интеллекта, как можно судить по приведённым CNBC выдержкам из квартальной отчётности этого производителя памяти. В частности, выручка в годовом сравнении по итогам третьего квартала у SK hynix выросла на 94% до $12,7 млрд, лишь слегка уступив ожиданиям инвесторов.

Источник изображения: SK hynix

Чистая прибыль достигла $5,08 млрд и превзошла ожидания рынка, тогда как год назад SK hynix имела дело с чистыми убытками в размере $1,3 млрд. В третьем квартале, как сообщается, объёмы выпуска памяти типа HBM компания увеличила последовательно более чем на 70%, а в годовом сравнении прирост оказался более чем троекратным. В серверном сегменте также хорошо продаётся память типа NAND, которая используется в скоростных твердотельных накопителях. В прошлом квартале поставки такой памяти определяли выручку SK hynix от реализации NAND на 60%.

В четвёртом квартале именно поставки HBM обеспечат 40% общей выручки SK hynix, как считает руководство компании, тогда как в прошлом квартале эта доля не превышала 30%. В этом квартале SK hynix собирается начать поставки 12-ярусных чипов HBM3E, а к производству HBM4 она рассчитывает приступить во второй половине следующего года. О снижении спроса на память данного семейства говорить не приходится, компания верит, что положительный тренд сохранится и в следующем году.

#аналитика #финансы #искусственный интеллект #sk hynix #hbm
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