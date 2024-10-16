Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Приём заказов на необычный электрический минивэн Zeekr Mix начнётся через неделю
Но жители Китая смогут увидеть серийные машины уже в конце этой недели.

Претендующий на интерес семейной аудитории электрический минивэн Zeekr Mix был представлен соответствующим подразделением китайского холдинга Geely ещё в апреле этого года, но его продажи начнутся лишь 23 октября, как сообщает CnEVPost со ссылкой на заявления представителей марки в китайских социальных сетях.

Источник изображения: CnEVPost

Познакомиться с машиной в фирменных автосалонах жители Поднебесной смогут и того раньше, уже в ближайшую пятницу. Таким образом, у них будет возможность подумать и оценить свои впечатления от новинки, чтобы менее чем через неделю после первого знакомства заказать её у дилера.

Построенный на новой платформе SEA-M электромобиль привлекает внимание наличием шестиместного салона с широкими возможностями трансформации и необычной схемой открывания сдвижных дверей. Кузов без средней стойки открывает широченный проём для удобной посадки пассажиров и размещения в салоне габаритных грузов, хотя часть из них можно будет расположить и на крыше. При общей габаритной длине 4688 мм этот минивэн может похвастать колёсной базой 3008 мм. Тяговые батареи для него (типа NCM) компания Geely будет выпускать на совместном с лидером рынка CATL предприятии. Подробные характеристики и цены станут известны ближе к началу продаж, поэтому ждать осталось не долго.

#электромобили #zeekr #китайские электромобили #минивэн #электрический минивэн
+
Написать комментарий (0)
Китайский производитель электромобилей XPeng полон решимости закрепиться на европейском рынке
Evolute i-JOY в следующем году начнут оснащать отечественным электродвигателем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
52
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
30
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
12
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
51
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
17
Разбираемся вокруг ситуации с предупреждением о покупке цифрового товара в Steam
16
Первые впечатления от закрытого бета-теста шутера Strinova на ПК — анимешный 3D-шутер с 2D-геймплеем
+

Сейчас обсуждают

Добрый день
14:35
Зачем? Их уже завозили и они оказались никому не нужны.
Intel и AMD объединяют усилия для улучшения архитектуры x86
DIP40
14:31
Линейных крейсер Худ, краса и гордость британского флота, тогда тоже знатно отжег.) Откинув копыта буквально на ровном месте.
Франция разместит заказ на авианосец нового поколения в 2025 году
PanzerK
14:30
Нормально там всё игралось и Quake 3 и Unreal, не говоря уж про прочее... для 99-2000 года более чем, а потом да... вылез нюанс )))
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
Eppius
14:28
Да этих бездельников надо вообще всех поувольнять
Началась забастовка работников Ubisoft - протесты в Париже, Монпелье и других городах
PanzerK
14:27
Сказочник... или сказочный? И кстати не существовало в природе k6-2 На 600MHz... так что выведем тебя ещё и за... балабола...
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
tunderklep
14:27
Бей жидов!))
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
PanzerK
14:26
Зарплата это цена рабочей силы на рынке труда, и как и любая цена она устанавливается - продавцом. Что касается того что "сидели" я не спорил, а вот на счёт "спокойно" тут большие вопросы.
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
Vito Vago
14:25
Учитывая скорость света, этой информации значимость 00.
Обнаружен «древний диск» Млечного Пути, образовавшийся 13,5 миллиардов лет назад
aoxoa1
14:23
Биологическое оружие ихтиандров всплыло.
Пляж Куджи в Сиднее закрыт из-за выброшенных на берег черных шаров неизвестного происхождения
Eppius
14:23
Класс. И главное за это никто не отвечает.
Долги Boeing приближаются к 60 миллиардам долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем