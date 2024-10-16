Но жители Китая смогут увидеть серийные машины уже в конце этой недели.

Претендующий на интерес семейной аудитории электрический минивэн Zeekr Mix был представлен соответствующим подразделением китайского холдинга Geely ещё в апреле этого года, но его продажи начнутся лишь 23 октября, как сообщает CnEVPost со ссылкой на заявления представителей марки в китайских социальных сетях.

Источник изображения: CnEVPost

Познакомиться с машиной в фирменных автосалонах жители Поднебесной смогут и того раньше, уже в ближайшую пятницу. Таким образом, у них будет возможность подумать и оценить свои впечатления от новинки, чтобы менее чем через неделю после первого знакомства заказать её у дилера.

Построенный на новой платформе SEA-M электромобиль привлекает внимание наличием шестиместного салона с широкими возможностями трансформации и необычной схемой открывания сдвижных дверей. Кузов без средней стойки открывает широченный проём для удобной посадки пассажиров и размещения в салоне габаритных грузов, хотя часть из них можно будет расположить и на крыше. При общей габаритной длине 4688 мм этот минивэн может похвастать колёсной базой 3008 мм. Тяговые батареи для него (типа NCM) компания Geely будет выпускать на совместном с лидером рынка CATL предприятии. Подробные характеристики и цены станут известны ближе к началу продаж, поэтому ждать осталось не долго.