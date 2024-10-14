И это позволяет не бояться усугубления дефицита.

На прошлой неделе аналитики Morgan Stanley не теряли времени даром, проведя его часть в общении с представителями руководства NVIDIA. Полученные «из первых уст» сведения позволяют экспертам сделать прогноз о способности NVIDIA по итогам следующего года увеличить собственную долю на рынке компонентов для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Заминка с масштабированием производства ускорителей Blackwell не помешает компании до конца января получить несколько миллиардов долларов США выручки. Более того, руководство NVIDIA не переживает по поводу возможного дефицита чипов памяти типа HBM3E, поскольку уверено, что Samsung рано или поздно пройдёт процедуру сертификации своей продукции данного типа, и начнёт снабжать её соответствующими компонентами. Напомним, что SK hynix первой начала поставлять HBM3E для нужд NVIDIA, позже к ней присоединилась Micron, и только у Samsung возникли трудности с сертификацией профильной продукции. Поскольку Samsung является крупнейшим производителем памяти в мире, её присоединение к поставкам HBM3E для нужд NVIDIA позволит значительно улучшить ситуацию с дефицитом этих микросхем.