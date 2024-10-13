Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel в сжатые сроки установила вторую систему ASML типа High-NA EUV для выпуска чипов по технологии 14A
Серийный выпуск будет налажен не ранее 2026 года.

На установку второго литографического сканера ASML, предназначенного для работы с высоким значением числовой апертуры (High-NA) в сочетании со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), у компании Intel ушло меньше времени, чем в случае с первой такой системой, как отмечает TrendForce. По сути, на предприятии Intel в Орегоне теперь имеются два таких литографических сканера, и это позволяет ускорить подготовку к началу выпуска серийной продукции по технологии 14A, который намечен на 2026 или 2027 год.

Источник изображения: Intel

Компании попутно предстоит решить ряд других технологических проблем. Например, определиться с типом используемых фоторезистивных материалов, ведь в условиях массового производства они будут требоваться в существенных количествах, а некоторые из них предстоит получать от поставщиков впервые.

Технически, Intel готова экспериментировать с оборудованием типа High-NA EUV ещё при производстве чипов по технологии 18A, но не в серийных масштабах. Просто полученный опыт в дальнейшем можно будет применить при массовом выпуске чипов по технологии 14A, который начнётся не ранее 2026 года.

#intel #полупроводники #литографическое производство #asml #high-na euv
+
Написать комментарий (0)
Intel открыто признала, что Core Ultra 9 285K уступает i9-14900K по производительности в играх
Intel выпустит мобильные процессоры Core Ultra 200H и 200HX в начале 2025 года
Японские власти собираются получить пакет акций Rapidus в обмен на инвестиции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
90
«Звездные войны» - фильмы, которые нас ждут
12
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
154
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
42
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
15
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
23
Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»
1
Почему игровая индустрия катится в эпоху цифрового рабства, и как ПК решает часть проблем геймеров
4
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
+

Сейчас обсуждают

Hytdswqe23
08:14
Да
MSI представила ограниченную серию игровой периферии для STALKER 2: Heart of Chronobyl
ДУ50
08:12
Маск глупец, а надо было просто поддержать вечно ржущую больную на голову бабу и экологи исчезли бы сразу.
SpaceX сообщила, что будет терять по 4 млн долларов каждый день из-за иска экоактивистов
Александр Сечков
07:53
С цефиконом🤣🤣🤣
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Александр Сечков
07:51
Тишина пока
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
owzod
07:38
"Стоит добавить, что тесты проводились на видеокарте GeForce RTX 4090. Неясно, зачем с такими относительно недорогими процессорами использовать флагман за 260 тысяч рублей. Логику авторов тестирования...
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
Елисей Карачев
07:31
И видеокарт по типу 3050
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
VyacheslavZ
07:29
Раньше не замечал, или не обращал внимания, но за последний год в месяц по нескольку раз оказываюсь на подобных статьях на этом сайте, и меня уже прорвало! Вы которые так комментируете - вы куда хуже...
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
Иван Аристов
07:21
А вы явно не в фискальной России живете.
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
Иван Аристов
07:20
Так я зарабатываю не этой пейссаниной.
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
Stabilitron_D814
07:19
Цитата из с татьи (https://overclockers.ru/lab/show/18325/Leadtek_WinFast_6600GT_TDH_i_Sapphire_Radeon_X800_sootnoshenie_ceny_i_skorosti): "Нас заинтересовала видеокарта Sapphire Radeon X800. Интересн...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем