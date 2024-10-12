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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставки ПК растут в годовом сравнении четвёртый квартал подряд
Сильнее всего у Asus.

Подведя итоги третьего квартала, аналитики Canalys выяснили, что мировой рынок ПК растёт уже четвёртый квартал подряд в годовом сравнении, и по итогам минувшего квартала продемонстрировал увеличение количества поставленных настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций на 1,3% до 66,4 млн штук. Объёмы поставок ноутбуков выросли на 2,8% до 53,5 млн штук, тогда как в настольном сегменте наблюдалось снижение объёмов поставок на 4,6% до 12,9 млн штук.

Источник изображения: Canalys

В ближайшие 12 месяцев, по мнению представителей Canalys, спрос на ПК продолжит расти, поскольку значительная часть эксплуатируемых компьютеров под управлением Windows нуждается в переходе на более современные версии операционной системы в связи с надвигающимся в октябре следующего года отказом Microsoft от технической поддержки Windows 10. Опрос поставщиков ПК показал, что 54% из них ожидают роста спроса на их продукцию во втором полугодии в годовом сравнении. Основной спрос будет демонстрироваться коммерческим сегментом рынка, и только приближение сезона распродаж обеспечит некоторое оживление спроса в потребительском секторе ближе к концу текущего года.

Непосредственно третий квартал позволил Lenovo слегка укрепить свои лидирующие позиции на рынке ПК, поскольку компания теперь занимает почти четверть мирового рынка, по версии Canalys. Этот производитель с почти 3-процентным годовым ростом поставок не может считаться самым динамично развивающимся по итогам третьего квартала, поскольку Asus на своём четвёртом месте прибавила сразу 15,8%, а производители за пределами первой пятёрки сообща увеличили объёмы поставок ПК на 7,1%. К слову, Apple на пятом месте просела на 17,5%.

#apple #аналитика #asus #lenovo #рынок пк #canalys
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