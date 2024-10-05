Еврокомиссия может попытаться провести голосование по новым ставкам пошлин.

Хотя прошедшее в Евросоюзе голосование по утверждению новых значений повышенных пошлин на ввоз из Китая электромобилей и создало ощущение, что на ближайшие пять лет они будут зафиксированы, практика их применения не столь однозначна, как сообщает Reuters. Виной тому отсутствие единодушия стран-участниц блока, как поясняет источник.

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Напомним, за поддержку повышенных пошлин в их нынешнем виде проголосовали 10 стран, против высказались пять, причём среди последних оказалась и самая многочисленная по населению Германия, а принятие подобных решений в Евросоюзе учитывает именно численность населения при определении удельного веса страны в исходе голосования. Двенадцать стран блока вообще воздержались от голосования, поэтому в сложившейся ситуации Еврокомиссия может вместо применения таможенных пошлин в их нынешнем виде предложить участницам блока повторное голосование на условиях, которые предполагают более широкую поддержку принимаемых решений. Словом, точку ставить в этом вопросе рано, тем более, что переговоры с Китаем будут продолжены с целью поиска компромисса, который устроил бы обе стороны.