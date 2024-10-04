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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Германия и Венгрия голосовали против введения повышенных пошлин на китайские электромобили
На исход это не особо повлияло.

По данным Bloomberg, страны Евросоюза сегодня всё-таки проголосовали за введение повышенных пошлин на импорт в регион электромобилей китайского производства, даже если речь идёт о машинах европейских или американских марок. Количество стран, которые поддержали данное решение, само по себе не имело значения, важно было, что против не выступили те государства Евросоюза, на территории которых проживают 65% населения региона.

Источник изображения: BYD

Десять стран, проголосовавших за, включают Италию, Францию, Польшу, Данию, Нидерланды, Болгарию, Ирландию, а также тройку прибалтийских государств, ранее входивших в состав СССР. В числе голосовавших против оказался тяжеловес в лице Германии, которая не только заинтересована в продажах своих автомобилей в Китае и боится ответных мер Поднебесной, но и могла бы сотрудничать с китайскими партнёрами в сфере производства электромобилей, как это пытаются делать Volkswagen и XPeng. Венгрия тоже голосовала против, поскольку на её территории функционируют или строятся предприятия китайских компания по выпуску тяговых батарей. Кроме того, она заинтересована в экспорте продовольствия в Китай, а потому не хочет усложнять взаимоотношения с ним. Мальта, Словения и Словакия также не поддержали введения пошлин. Ещё 12 стран блока воздержались от выражения однозначной позиции по этому вопросу.

Новые пошлины, которые в самом неблагоприятном варианте увеличат стоимость ввозимых из Китая в Европу электромобилей на 45%, начнут действовать с ноября сроком на пять лет, хотя с июля уже введены даже чуть более высокие ставки. По сути, в результате длительных переговоров отдельным китайским производителям удалось выторговать себе буквально доли процентов послаблений. Пока китайские поставщики электромобилей не успели обрести сильную зависимость от европейского рынка, но им бы не помешало начать его активное освоение, поскольку на домашнем они теряют прибыль из-за высокой конкуренции, а доступ на американский им закрыт по причине заградительных 100-процентных пошлин. Евросоюз и КНР выразили уверенность, что ещё смогут найти методы регулирования цен и объёмов поставок электромобилей из Китая, которые помогли бы отказаться от завышенных пошлин и соответствовали бы правилам ВТО.

#китай #электромобили #евросоюз #китайские производители #китайские электромобили #таможенные пошлины
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Страны ЕС одобрили введение пошлин на китайские электромобили
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