Но раньше 2025 года их ждать не стоит.

Компания Lenovo подтвердила факт разработки двух новых игровых портативных консолей: Legion Go второго поколения (Gen Two) и Legion Go Lite. Информация об этом появилась на странице док-станции Legion Go Dock, где указана поддержка двух ещё не анонсированных устройств.

Недавно в сеть просочились изображения Legion Go Lite — игровой консоли белого цвета, внешне отличающейся от оригинальной Legion Go. Устройство имеет уменьшенный экран и несъёмные геймпады, что лишает его одной из самых узнаваемых особенностей предшественника. Однако, куда больший интерес вызывает Legion Go второго поколения.

Lenovo пока не делала официальных заявлений о будущем Legion Go, ограничившись обещанием выпустить новую консоль, «когда она будет готова». Если предположить, что устройство будет работать на базе аппаратного обеспечения AMD, то его можно ожидать не раньше 2025 года, когда, как ожидается, выйдет новая серия процессоров Ryzen Z2.