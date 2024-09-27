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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
SK hynix запускает массовое производство 12-слойной памяти HBM3E объёмом 36 Гбайт
Пропускная способность HBM3E достигает впечатляющих 9600 МТ/с.

Компания SK hynix объявила о начале массового производства 12-слойной памяти HBM3E, предназначенной для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Новая разработка отличается повышенной ёмкостью и пропускной способностью при сохранении компактных размеров.

Технология HBM (High-Bandwidth Memory, высокопроизводительная память) существует уже давно, но её применение на потребительском рынке и в игровой индустрии было ограничено. Однако с появлением мощных ускорителей ИИ и универсальных вычислительных чипов, требующих всё больше памяти и пропускной способности, HBM обретает второе дыхание.

Новая 12-слойная память HBM3E от SK hynix, каждый слой которой вмещает 3 Гбайт, предлагает емкость 36 Гбайт, что на 50% больше, чем у 8-слойного варианта (24 Гбайт). При этом толщина модуля остается неизменной, что упрощает его интеграцию в существующие системы.

Пропускная способность HBM3E достигает впечатляющих 9600 МТ/с. При использовании 8 стеков памяти на графическом процессоре или ускорителе эффективная скорость передачи данных составит 1,22 ТБ/с.

SK hynix позиционирует новую память прежде всего для передовых ускорителей ИИ, которые благодаря увеличенной ёмкости смогут обрабатывать еще более масштабные языковые модели (LLM).

Отправка образцов памяти партнёрам началась ещё в марте этого года, а массовые поставки запланированы на конец года. Ожидается, что первыми устройствами с HBM3E станут видеокарты NVIDIA Blackwell Ultra и ускорители AMD Instinct MI325X, которые смогут похвастаться объемом памяти до 288 Гбайт.

#sk hynix #hbm #память
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