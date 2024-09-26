Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале DRAM определяла 69% выручки Micron
Профильную выручку удалось увеличить на 93% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Приведённая в квартальной отчётности Micron Technology информация о структуре выручки позволяет судить, что в минувшем квартале, который в календаре производителя завершился 29 августа текущего года, 69% всей выручки компании определяли поставки микросхем памяти типа DRAM. В эту категорию входит и достаточно дорогая и востребованная HBM, но отдельной статистики по ней нет. Руководство Micron лишь в очередной раз подтвердило, что заказами на HBM компания обеспечена до конца 2025 года.

Источник изображения: Micron Technology

По итогам прошлого квартала выручка Micron от реализации DRAM в годовом сравнении увеличилась на 93% до $5,3 млрд. Если учитывать выручку за весь фискальный год, то на долю DRAM пришлось уже 70% или $17,6 млрд в денежном выражении. При этом годовая выручка от реализации DRAM выросла на 60%.

Память типа NAND хоть и влияла на выручку Micron в меньшей степени, обеспечила сопоставимый по динамике прирост. В четвёртом фискальном квартале выручка от реализации NAND выросла на 96% до рекордных $2,4 млрд, хотя эта сумма составляет только 31% всей выручки компании за период. По итогам всего минувшего фискального года выручка от реализации NAND выросла на 72% до $7,2 млрд, что составляет 29% совокупной выручки Micron Technology.

#аналитика #финансы #полупроводники #micron #nand #hbm #dram
+
Написать комментарий (0)
В этом квартале Micron рассчитывает на получение рекордной выручки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
22
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
380
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
40
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
3
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
2
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
1
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Gerr_Lord87
13:28
Апшеронская чепуха, перелогинись🤣🤣🤣
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
13:27
Дальше для твоей же поджарки👏 https://www.youtube.com/watch?v=RjZbhlUlXZM&t=308s AMD 5950x VS I7 8700K
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
13:26
ты с Апшеронским может и разговаривал с тобой говносос я ни о какой памяти не говорил вообще.ты чмо гундявое.у меня 3800 память на 16 таймингах и что.32 гига.ты чмо совсем уже запутался кому и когда т...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
13:25
Пробулькай что-нибудь умное, наконец) В азбуке смотрел?
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Kaabar
13:24
Как он только на ногах стоит под тяжестью того, сколько у него там за воротник и в панамку положили с его инициативами
Президент Чехии порекомендовал Киеву смириться с потерей части территорий ради заключения мира
Gerr_Lord87
13:24
Ты и твои боты в твоих же сказочных снах знают?)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
13:23
Он и его десятки ботов)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
13:23
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
13:22
себе оставь .зад затыкать пробитый.иди уже к блейду тот питарок как и ты .защеканы на пару с ним вы
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
13:21
тебя давно не опускали ?? сегодня нет да .а так то ежедневно тебя обоссывают чмыря клешнепалого
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем