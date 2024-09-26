Профильную выручку удалось увеличить на 93% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Приведённая в квартальной отчётности Micron Technology информация о структуре выручки позволяет судить, что в минувшем квартале, который в календаре производителя завершился 29 августа текущего года, 69% всей выручки компании определяли поставки микросхем памяти типа DRAM. В эту категорию входит и достаточно дорогая и востребованная HBM, но отдельной статистики по ней нет. Руководство Micron лишь в очередной раз подтвердило, что заказами на HBM компания обеспечена до конца 2025 года.

Источник изображения: Micron Technology

По итогам прошлого квартала выручка Micron от реализации DRAM в годовом сравнении увеличилась на 93% до $5,3 млрд. Если учитывать выручку за весь фискальный год, то на долю DRAM пришлось уже 70% или $17,6 млрд в денежном выражении. При этом годовая выручка от реализации DRAM выросла на 60%.

Память типа NAND хоть и влияла на выручку Micron в меньшей степени, обеспечила сопоставимый по динамике прирост. В четвёртом фискальном квартале выручка от реализации NAND выросла на 96% до рекордных $2,4 млрд, хотя эта сумма составляет только 31% всей выручки компании за период. По итогам всего минувшего фискального года выручка от реализации NAND выросла на 72% до $7,2 млрд, что составляет 29% совокупной выручки Micron Technology.