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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
YMTC научилась выпускать 162-слойную память 3D NAND на китайском оборудовании
Шаг вперёд, два назад.

Агентство Bloomberg со ссылкой на новый отчёт TechInsights сообщает, что китайская YMTC научилась выпускать 162-слойные микросхемы памяти типа 3D NAND с использованием оборудования китайского происхождения. Ранее YMTC уже начинала поставку 232-слойных микросхем такого типа, изготовленных на оборудовании зарубежных поставщиков, но в феврале попала под экспортные ограничения США, а потому сейчас вынуждена переходить на альтернативное оборудование китайских поставщиков.

Источник изображения: YMTC

Как отмечают канадские эксперты, уменьшение количества слоёв памяти 3D NAND в данном случае вызвано снижением уровня выхода годной продукции при переходе на китайское оборудование. Представители YMTC заявили Bloomberg, что количество слоёв памяти никак не зависит от возможностей конкретного оборудования в части поддержания определённого уровня брака, а свою продукцию в целом компания старается непрерывно улучшать.

#китай #китайские производители #3d nand #ymtc
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