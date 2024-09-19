Шаг вперёд, два назад.

Агентство Bloomberg со ссылкой на новый отчёт TechInsights сообщает, что китайская YMTC научилась выпускать 162-слойные микросхемы памяти типа 3D NAND с использованием оборудования китайского происхождения. Ранее YMTC уже начинала поставку 232-слойных микросхем такого типа, изготовленных на оборудовании зарубежных поставщиков, но в феврале попала под экспортные ограничения США, а потому сейчас вынуждена переходить на альтернативное оборудование китайских поставщиков.

Источник изображения: YMTC

Как отмечают канадские эксперты, уменьшение количества слоёв памяти 3D NAND в данном случае вызвано снижением уровня выхода годной продукции при переходе на китайское оборудование. Представители YMTC заявили Bloomberg, что количество слоёв памяти никак не зависит от возможностей конкретного оборудования в части поддержания определённого уровня брака, а свою продукцию в целом компания старается непрерывно улучшать.