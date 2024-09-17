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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новости о реструктуризации Intel вызвали рост курса акций компании
Почти на 15% по итогам вчерашних торгов в США.

Сама по себе готовность руководства Intel что-то менять ради улучшения финансового положения компании воодушевила инвесторов настолько, что курс акций компании во время вчерашней основной торговой сессии вырос на 6,36%, а после её завершения укрепился ещё на 7,99%. Если учесть, что с начала года акции компании потеряли в цене почти 60%, а новости понедельника не были сплошь положительными, это весьма неплохая динамика.

Источник изображения: Intel

Инвесторов, по всей видимости, могли вдохновить следующие шаги Intel. Во-первых, она получит $3 млрд субсидий от властей США для реализации программы по выпуску на территории страны полупроводниковых компонентов оборонного назначения. Во-вторых, все планы по строительству новых предприятий в США остаются в силе, и это само по себе повышает шансы на получение субсидий от местных властей. В-третьих, продолжающаяся реструктуризация позволит Intel сосредоточить свои ресурсы на выпуске центральных процессоров для ПК и серверных систем. В лучшие времена такой тип продукции бесспорно относился к сильным сторонам компании. Наконец, долгосрочный контракт с Amazon на выпуск чипов для ускорителей вычислений и поставку адаптированных моделей Xeon также гарантирует приличный объём выручки, поэтому эту новость инвесторы Intel оценили по достоинству.

#intel #финансы #полупроводники #акции #реструктуризация
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