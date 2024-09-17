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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel будет выпускать для Amazon чипы по технологии Intel 18A
В дальнейшем сотрудничество может распространиться и на техпроцесс Intel 14A.

Среди множества заявлений, которые представители Intel сделали накануне вечером, присутствовал и пресс-релиз о получении компанией долгосрочного контракта Amazon на выпуск для этой компании чипов по передовым технологиям. Amazon будет заказывать Intel на протяжении нескольких лет выпуск самостоятельно разработанных чипов. Кроме того, компания продолжит снабжать AWS центральными процессорами Xeon 6, выпускаемыми по технологии Intel 3. Данные процессоры по своим характеристикам будут отличаться от тех, что Intel готова поставлять прочим клиентам.

Источник изображения: Intel

Конкретные условия сделки не уточняются, но сообщается, что она обеспечит Intel многомиллиардной выручкой на несколько лет. Передовые чипы для ускорителей Amazon компания Intel будет выпускать по технологии 18A на новых предприятиях в Огайо, которые будут построены в этом штате. Там же Amazon будет строить свои центры обработки данных, поэтому свежие чипы будут буквально сразу же попадать к клиенту. В дальнейшем AWS может заинтересоваться техпроцессами Intel 18AP и 14A, которые также будут освоены этой компанией в Огайо.

#intel #полупроводники #amazon #intel 18a #aws
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