В данном случае крупнейший производитель чипов в мире идёт по стопам Intel.

Как сообщает Economic Daily News, тайваньская компания TSMC успеет установить и запустить свой первый литографический сканер ASML с высоким значением числовой апертуры (High-NA EUV) в этом месяце. Данная литографическая система будет использоваться для экспериментов, которые в дальнейшем помогут освоить техпроцесс A14. Как уже не раз отмечали представители TSMC, в рамках техпроцесса A16 подобное оборудование использоваться не будет.

Источник изображения: TSMC

По данным тайваньских источников, руководству TSMC удалось договориться о серьёзной скидке на покупку первого сканера ASML такого класса, которая достигала 20% его стоимости. Если учесть, что начальная цена такого оборудования приближается к 400 млн евро, то экономия была существенной. Напомним, компания Intel первой среди коммерческих клиентов ASML получила подобное оборудование, поэтому если информация о готовности TSMC начать его эксплуатацию в этом месяце подтвердится, то тайваньский производитель чипов станет вторым в этом списке клиентов. TSMC подобные вопросы не комментирует, а представители ASML ранее отмечали, что собираются поставить первые сканеры класса High-NA для нужд TSMC до конца текущего года.