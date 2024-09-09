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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD готовит как минимум четыре видеокарты RDNA 4 для массового сегмента
Высокопроизводительные решения, как вы знаете по предыдущей новости, теперь AMD не так интересны.

Компания AMD планирует выпустить не менее четырех видеокарт на базе архитектуры RDNA 4 (серия Radeon RX 8000), нацеленных на массовый игровой сегмент.

В прошлой заметке мы писали, что AMD смещает фокус с рынка высокопроизводительных видеокарт на более доступные модели. По всей видимости, компания учла опыт Polaris и RDNA первого поколения, которые не смогли добиться успеха в верхнем ценовом сегменте.

Согласно утечкам, AMD работает над двумя чипами RDNA 4: Navi 48 и Navi 44. Оба чипа будут использовать память GDDR6 со скоростью до 20 Гбит/с. Каждый из чипов ляжет в основу двух видеокарт:

  • Navi 48: R24D-E8 и R24D-E6
  • Navi 44: R25D-P8 и R25D-P4

Технические характеристики видеокарт пока не раскрываются, но сообщается, что партнеры AMD уже тестируют первые образцы Navi 48 и Navi 44. Презентация новинок может состояться на выставке CES 2025 года, а старт продаж — в первом квартале 2025 года.

AMD предстоит непростая борьба с конкурентами: Intel готовит к выпуску видеокарты Arc Battlemage, также ориентированные на массовый сегмент, а Nvidia представит high-end модели RTX 5000. Не исключено, что «зелёным» придется либо ускорить выпуск более доступных версий RTX 5000, либо снизить цены на текущие модели, чтобы противостоять натиску AMD и Intel.

#amd #видеокарты #rdna 4
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