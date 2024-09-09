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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD намерена отказаться от выпуска флагманских видеокарт, делая ставку на более доступные модели
«Зачем мне гоняться за 10% рынка, если можно получить 80%?» — заявил старший вице-президент AMD.

AMD не планирует выпускать топовые видеокарты линейки Radeon RX 8000, способные на равных конкурировать с флагманами Nvidia RTX 5000. Компания сделает ставку на более доступные модели, чтобы увеличить свою долю рынка.

Слухи о том, что AMD не будет бороться за сегмент топовых видеокарт, ходили уже давно. В мае этого года появилась информация, что в видеокартах AMD RDNA 4 будет использоваться память со скоростью 18 Гбит/с, что позволит снизить цену и энергопотребление.

В интервью изданию Tom’s Hardware старший вице-президент AMD Джек Хуэйнь подтвердил эту информацию. По его словам, сейчас для компании важнее нарастить объёмы производства и увеличить свою долю на рынке до 40-50%.

«Зачем мне гоняться за 10% рынка, если можно получить 80%? — заявил Хуэйнь. — Я хочу, чтобы видеокарты AMD были доступны не только владельцам Ferrari, но и миллионам обычных пользователей».

Хуэйнь не исключил, что в будущем AMD вернется к разработке топовых видеокарт, но сейчас приоритеты компании — это доступность и массовость.

Такая позиция AMD вполне объяснима. По данным Steam, доля видеокарт AMD составляет всего 15,4%, в то время как Nvidia контролирует 76,5% рынка. В сегменте high-end разрыв еще больше: RTX 4090 занимает около 1% рынка, а RX 7900 XTX — всего 0,39%.

Впрочем, отсутствие конкуренции в топовом сегменте может привести к тому, что Nvidia еще больше поднимет цены на свои видеокарты.

#amd #nvidia #видеокарты
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