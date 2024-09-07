По $280 000 с каждого желающего бороздить не только сушу, но и воздушное пространство.

Видя, как Илон Маск (Elon Musk) успешно торгует обещаниями, китайские производители не стесняются приступать к сбору средств на изделия, которые ещё не выпускаются серийно. Как отмечает CnEVPost, на закрытой презентации своего «сухопутного авианосца» дочерняя компания XPeng AeroHT призналась, что уже собрала на него более 1000 подтверждённых предварительных заказов. Количество же оставивших предварительную заявку клиентов превысило 3000 человек.

Источник изображения: AeroHT

Как отмечалось недавно, трёхосный электромобиль с летающим модулем на борту начнёт поставляться на рынок в 2026 году, его стоимость в Китае не превысит $280 000. Это осенью AeroHT как минимум дважды продемонстрирует данное транспортное средство в действии, поскольку примет участие в паре региональных выставок, связанных с авиацией и автопромом соответственно. Кстати, строительство предприятия в Гуанчжоу, которое и займётся выпуском таких электромобилей с летающим модулем, должно завершиться только к августу следующего года, поэтому оставляющим предварительные заявки на его покупку клиентам придётся запастись терпением до 2026 года.